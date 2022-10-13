Мобилизованные уже несут потери – общество задаёт всё больше вопросов

Новости Украины

Пять человек, призванных по мобилизации военкоматом Коркинского муниципального района Челябинской области, погибли.

Об этом сообщили в правительстве Челябинской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования. В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по 1 млн рублей. Родственникам солдат окажут также психологическую и любую другую нужную помощь», — сообщили в правительстве.

По словам главы региона Алексея Текслера и областного военкома Андрея Максурова, на сегодня ушли в армию порядка 70% от определенной для Челябинской области квоты. При этом больше 20% от их числа — добровольцы.

Кроме того телеканал-иноагент «Дождь» сообщил о гибели мобилизованного в Санкт-Петербурге адвоката Андрея Никифорова.

«Как-то быстро полетели “похоронки” по мобилизованным. Их точно успели всему обучить? Говорили же месяц на “боевое слаживание” и переподготовку», – беспокоится политолог Марат Баширов в своем ТГ-канале.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал подготовить депутатские запросы в Правительство РФ, Министерство обороны и Главную военную прокуратуру с просьбой разобраться в возникшей ситуации, принять все необходимые меры, а также определить минимальные сроки подготовки мобилизованных граждан – не менее одного месяца.

«Но об одном говорить нужно прямо сейчас: необходимо четко определить минимальные сроки подготовки мобилизованных и неукоснительно их соблюдать. Нашли очень размытую формулировку по срокам подготовки – не более месяца. Что это значит? Через день, три дня или неделю тоже можно отправить мобилизованного в зону СВО?», – написал политик.

А журналистка, в прошлом помощница спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова потребовала расстрелов военных командиров.

«Я вот что скажу, некоторых командиров на местах надо расстрелять. Господа офицеры, вы не имеете никакого морального права носить свои звания и погоны. Итог мобилизации – необученных ребят бросают на передовую. Челябинск, Екатеринбург, Москва – уже приходят цинковые гробы. Крутых спецов по БПЛА отправляют мотострелками, хотя в военном билете указана другая специальность. Мобилизованные уже попадают в плен, просто их бросают в поле, без установок. Снизу не боятся наказания вообще. Продают через авито тепловизоры. Продают снаряжение. Не обучают мобилизованных. Военкомы не проводят медосвидетельствование – в итоге в рядах эпилептики и аутисты. Только честностью это победить. И срыванием погонов на Красной площади», – написала Кашеварова.

С ней согласился политтехнолог Дмитрий Свиридов.

«В начале спецоперации Путин был в бешенстве, что срочников отправили на передовую. Потом он разгребал ошибки мобилизации, а теперь мобилизованные уже погибают. Тоже хочу спросить: где обучение? Где обещание их использовать в резерве и тылу? Почему указы президента раз за разом саботируются Минобороны и Генштабом? Откровенно говоря, мы все понимаем, что общество на грани, и такие трагедии приведут к тому, что скоро мобилизованных начнут называть “пушечным мясом”», – написал он.

Зато либералы воодушевились и предрекают России коллапс.

«Продолжение войны будет означать массовые похоронки. Массовые. Ещё раз — массовые. В свою очередь, это будет коллапс внутреннего фронта Путина. Но ведь там вокруг Путина о таких мелочах не думают. Они полагают, что зомбоящик продолжит эффективно дурачить людей, настроения которых они не знают», – пишет политолог и нацпредатель Алексей Минеев.

«Скотское отношение к людям плюс жесточайший дефицит людских ресурсов на фронте были обязаны сложиться вместе, и они сложились. Гибель мобилизованных станет качественно иным этапом спецоперации. Если до этого потери армии и добровольцев (равно как и наемников всех мастей) рассматривались в обществе относительно отстраненно (в силу внедренной концепции «воюем только кадровой армией»), то теперь перспектива приехать внавал на грузовике внезапно появилась у значительной части мужского населения страны. Безо всякого добровольного на то согласия. И не станем забывать про «женский фактор». В полный рост его стоит ожидать позже, когда гробы и трупы пойдут густо и полноводно. По всей видимости, фактор потерь теперь может стать основным», – мрачно пророчит либеральная сволочь и писатель Анатолий Несмиян.

Публицист Сергей Мардан невольно согласен с мрачными прогнозами либералов. Он предрекает России социальный взрыв.

«Элиты уверены, что можно выдернуть на войну 300 тысяч мужиков, но для элиты будет продолжаться вечный 2018 год. Что можно и дальше врать. Что можно и дальше презирать 150 миллионов русских людей. Что можно и дальше мыслить договорняками, а пипл все схавает. Системе завтра придется иметь дело не с толпой навальнят, которых мог напугать полицейский наряд, а с сотнями тысяч ветеранов войны, которые вообще ничего не боятся. Ни “космонавтов”, ни административки. Даже “двушечка” за экстремизм на них не произведет должного впечатления. А еще Россия вобрала в себя от 5 до 7 миллионов донбасских и южнорусских пассионариев, которые не только, как и ветераны, ничего не боятся, но еще и воспитаны совершенно иной политической культурой. Десятки тысяч громких, скандальных, требовательных, злых поклонских ворвутся в тихую российскую политическую жизнь и разнесут ее в клочья», – написал Мардан.

Военкор Роман Сапоньков разъясняет, что мобилизованные погибли в районе Сватово, «где противник яростно прëт в наступление, и всё висит на тонкой нитке». Одновременно ЧВК Вагнер наступает на ВСУ в Артёмовске, не считаясь с потерями. Все это позволяет удержать украинскую армию от наступления на Запорожье.

«Можно ли было избежать отправки мобилизованных? Наверное, можно. В сентябре, когда рухнул фронт на Харьковском направлении, мобилизованных не было. А соотношение сил было 1:10 в пользу ВСУ. Результат мы увидели. Как и видели после яму, полную трупов гражданских. В том числе девушки без штанов. Зато мобилизованные в тот момент не гибли. Мы опоздали с мобилизацией, месяцев так на шесть. Теперь нам нужно время развернуться. ВСУ это прекрасно понимают и будут переть как в последний раз. Поэтому гибель мобилизованных мы увидим, к сожалению, не раз. Сейчас они супер-герои, которых в последний момент бросили спасать положение. Кадровые части выбили за 7,5 месяцев беспрерывных боёв. Для наступления классика соотношения 1:3 в пользу атакующих. Наши стали пятиться, когда преимущество противника стало 1:10. Дальше всё, пропасть. Чтобы в неё не упасть, была объявлена мобилизация», – пишет Сапоньков.

Он предлагает вести разъяснительную работу среди населения и объяснять, где и за что погибли мобилизованные.

Его коллега Александр Сладков считает, что Россия достаточно быстро восстанавливает разрушенную мобилизационную систему.

«Мы действительно разрушили всю нашу мобсистему. И не нынешние военачальники этим занимались. Вспомните, хотя бы, наши кадрированные части, которые были уничтожены при МО Анатолии Сердюкове. Таких частей у нас было много. Они и составляли основу нашей мобготовности. А их объявили бездельниками и разогнали. Позор недальновидности военных начальников! И вот теперь мы, импровизируя на ходу, тратя больше денег, чем отдали бы на содержание кадрированных частей, но даем результат по мобилизации, быстрее, чем та же Украина с её огромным современным опытом мобдействий. Россия, Родина моя, не поймет тебя никто и никогда, если мы, твои дети, тебя нихрена не понимаем», – написал Сладков.