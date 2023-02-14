Мобилизованные в ЛДНР студенты смогут продолжить образование бесплатно

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Студенты из новых регионов, обучавшиеся в иностранных вузах на территории Украины, смогут получить образование в российских государственных вузах на бюджетной форме обучения.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ заявил депутат Александр Мажуга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что на территории новых регионов работали иностранные образовательные организации, филиалы иностранных вузов, которые ушли с этих территорий, и студенты оказались просто брошены. В этом и следующем учебном году такие ребята смогут восстановиться на бюджет в образовательной организации и продолжить свое обучение по тем же направлениям, по которым они учились», – отметил депутат.

Особые условия будут обеспечены тем студентам, которые были мобилизованы в ЛДНР.

«Если они увольняются с воинской службы и возвращаются в образовательный процесс, мы должны создать для них максимально комфортные условия. В том числе обеспечить условия, когда эти ребята смогут учиться на бюджетной форме обучения вне зависимости от того, с какой формы обучения они уходили в народные милиции ЛДНР», – сказал Мажуга.

Нормы российского законодательства в образовательной сфере начнут действовать в новых регионах уже через 2 недели. Они коснутся полумиллиона человек. В том числе 106 тысяч студентов 7 тысяч преподавателей из 29 университетов.

Для них предусмотрено соотнесение ученых степеней и ученых званий и переходный период на 4 года, чтобы образовательная система регионов комфортно влилась в образовательное пространство России.