Мобилизованный Донбасс – боль и слава

В интернете был опубликован ролик о бойцах 222-го стрелкового батальона мобилизационного резерва ЛНР, которые после выхода из окружения в Лимане дошли до города Счастье (предместье Луганска) и там расположились лагерем. По состоянию на вечер вчерашнего дня лагерь еще стоял. Очевидно, военное руководство в данный момент решает, как переформировать батальон, понесший в Дробышево и Лимане значительные потери.

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Мобилизованные – это боль и слава Донбасса 2022 года, подвиг его народа. С началом Специальной военной операции призыв в ЛНР и ДНР проходил в спешном порядке. В таком же порядке формировались полки и батальоны резерва. Мобилизованных поначалу старались использовать больше в гарнизонной и комендантской службе, на контроле освобожденной территории. Однако, некоторые части все же попадали в жестокие бои. У меня самого в частях мобрезерва погибло несколько друзей – среди них Сергей Лычаный, смотритель и директор уникального исторического памятника Луганщины, усадьбы Казимира Мсциховского.

Многие «мобики» воюют до сего дня, воюют творчески и качественно. Неувядаемой славой покрыл себя 208-й казачий полк, тоже сформированный из мобилизованных. Им командует Владислав Багринцев, многолетний (задолго до 2014-го года!) участник донского казачьего движения на Луганщине. Влад был начальником штаба славного кадрового 6-го мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова, и был направлен оттуда на усиление частей мобрезерва.

Вообще офицерский состав – это главное уязвимое место этих частей. Люди с офицерским образованием и специальной подготовкой среди резервистов – большая редкость. Многие бойцы, бывшие до 2022 года гражданскими людьми, пройдя огонь и воду, стали настоящими воинами. И сегодня очень стойко действуют в обороне и активно – в наступлении. Специалистов же штабного уровня зачастую просто нет. Но эта проблема будет решаться прямо сейчас. С учетом официального вхождения ЛДНР (и их силовых структур) в состав Российского государства, части мобрезерва становятся частями Вооруженных сил России, и могут быть усилены и офицерами, и целыми подразделениями.

Вышедшие из-под Изюма и Балаклеи части, те, что были на фронте и в тылу, сегодня усиливают оборону севера Луганской республики. Они выходят на позиции, где надо – переформировываются. Военкор Александр Сладков недавно подчеркнул, что мобилизованные – это люди, лишенные профессиональных деформаций, свойственных кадровым военным. Поэтому могут применять на войне творческий подход и побеждать противника нестандартными действиями.

Соглашусь с этим мнением военкора и подчеркну, что, по моему мнению, подразделения «мобиков», которые уже прошли полгода Спецоперации, сейчас нужно прославлять и снабжать по максимуму. Это уже полноценные российские части. Хотя и снабжены и обмундированы еще по-старому. Россия – богатая страна, и ей совсем не трудно будет обеспечить пару десятков полков и батальонов ЛДРН самой добротной и качественной обувью, теплой формой, и всем необходимым – от спальных мешков до газовых горелок. Это то, что сегодня необходимо не только для быта бойцов, но и для их морального духа. Чтобы они чувствовали себя нужными Родине. Кстати, гражданское общество России этим уже начало заниматься – так, общественное движение «Русский союз» взяло шефство над 107-м батальоном мобрезерва ДНР. Мобилизованные части уже не совсем и мобилизованные – в них зачастую специально (!) приезжают и вступают добровольцы. Так что, они имеют очень хороший потенциал для того, чтобы стать красой и гордостью как Спецоперации, так и Русской армии в целом. При условии должного общественно-государственного (и естественно, ведомственного!) уважения и внимания, конечно.