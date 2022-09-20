«Мобилизовать все структуры», – Лукашенко отдал приказ Совбезу

20.09.2022  17:19 (Мск), Минск
Владимир Гладков.  
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Белоруссия, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Все структуры органов власти должны быть мобилизованы на наведение дисциплины и порядка в Белоруссии. Особое внимание следует уделить прозападным белорусским змагарам.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все структуры органов власти должны быть мобилизованы на наведение дисциплины и порядка в Белоруссии....

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«Вам надо взять на контроль как госсекретарю всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину, мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям.

Всё больше и больше получаю информацию, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались, сегодня разворачивают бизнес и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу.

А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти, но и для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО.

Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали», – заявил Лукашенко.

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