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Мобилизация на Украине должна принять тотальные масштабы, людей нужно силой тащить на фронт.

Об этом говорили комбаты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной недобитыми «ветеранами» запрещённого в РФ нацистского «Азова» под командованием украинского националиста Андрея Билецкого, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прозвучал вопрос, как командиры относятся к украинцам, которые не хотят идти воевать.

«У нас вся беда от того, что очень много демократии, во время войны такого вообще не может быть. Мы не компетентны отвечать эти вопросы, это отсебятина, но, конечно, таких людей нужно силой заставлять идти воевать. Существует два вида мотивации, в том числе негативная мотивация. Тот же «Вагнер» использовал тактику негативной мотивации – или ты идёшь пи…чишь, или запи…ат тебя. По большому счёту, так все войны в мире и выигрываются. Может, это не очень популярные вещи, но если мы хотим победить, то про какие-то букетики-цветочки, зайчиков и кроликов во время войны мы должны забыть. Враг непростой, и если мы хотим победить, мы должны использовать разные методы для победы», – сказал комбат с позывным «Слип».

На вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет, один из командиров ответил утвердительно.

«Не надо молодёжь мобилизовать, нужно молодёжи дать возможность прийти добровольцами в армию, молодёжь же не пускают ещё. Молодёжь придёт сама, она хочет воевать, освобождать территории, будущее принадлежит молодёжи, но не пускают. Тотально мобилизовать, наверное, не нужно», – выразил своё мнение другой комбат с позывным «Бот».

Однако «побратим» ему возразил, что такая возможность у молодёжи есть.

«Тогда всех тотально мобилизировать надо», – поправился «Бот».

На вопрос, целесообразно ли мобилизовать заключённых, комбат ответил положительно.

«Особенно на опасных участках фронта или особенно сложных», – порекомендовал нацист.

«Вопрос в том, что это люди другого характера и ума. В первую очередь, они намного более качественные бойцы, чем среднестатистический гражданин Украины», – пояснил командир с позывным «Ролло».

Однако комбат «Ромаха» возразил, что против применения заключённых в сухопутных войсках.

«Я бы видел их применение в других ведомствах – МВД, ГУР, для того, чтобы отправлять их непосредственно «за поребрик», чтобы они сеяли там какой-то хаос непосредственно в городах России», – посоветовал «Ромаха».