Мобильная связь в Крыму: ФСБ разоблачила диверсию

24.10.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму силовики разоблачили айтишника, который незаконно вмешивался в работу оператора сотовой связи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации следователей, 33-летний житель Белогорского района, уволившись из одной из крымских интернет-компаний, похитил данные пользователей и техническую документацию.

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«Подозреваемый при увольнении с должности технического директора одного из операторов связи Республики Крым незаконно завладел технической документацией организации, логинами и паролями доступа к биллинговой системе учета работы операторов связи с абонентами.

Таким образом, используя аутентификационные данные, уже не являясь сотрудником компании, он ограничил доступ провайдера к управлению каналами связи, маршрутизаторами и серверами, дезорганизовав работу предприятия.

Помимо этого, подозреваемый удаленно осуществлял контроль за действиями абонентов оператора связи в сети Интернет, выборочно ограничивая последним доступ к услугам либо предоставляя необоснованные привилегии», – говорится в сообщении.

Теперь мужчина подозревается в совершении преступления по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший блокирование и модификацию компьютерной информации, лицом с использованием служебного положения).