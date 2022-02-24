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Новости Украины

В украинской армии в последние месяцы участились случаи дезертирства и самоубийств – солдаты бояться попасть в руки чёрных трансплантологов, которые широко промышляют на подконтрольном Киеву Донбассе.

Об этом говорится в немецком информационном агентстве «Neues aus Russland», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в начале 2022 года министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в качестве поддержки Украина получит полевой госпиталь и крематорий.

Это сообщение вызвало панику в подразделениях ВСУ, расположенных в зоне «ООС». Участились случаи самоубийств и дезертирства, которые пытаются скрыть командиры частей.

Дело в том, что с начала боевых действий в Донбассе получил широкое распространение бизнес по продаже органов в страны ЕС, США и Израиль. Контролировалось это всё сотрудниками СБУ.

В то время в СМИ появилась информация, что так называемые «чёрные трансплантологи» извлекали из еще живых людей органы, а трупы кремировали. При этом основную часть «пациентов» составляли бойцы ВСУ, которые доставлялись в госпиталь с передовой. Однако продавали органы и местных жителей (в том числе женщин и детей), и захваченных в плен ополченцев.

В сети также была опубликована переписка бывшего депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко с немецким врачом Ольгой Вибер и с командиром батальона «Донбасс» Семеном Семенченко о торговле органами погибших и раненых солдат ВСУ.

Врач требовал большого количества органов от бывшего депутата и давнего коллеги Тимошенко, который отвечал: «Мы можем сделать еще больше, вы тогда следите за новостями? Подумайте, найдите кого-нибудь, и мы увеличим партии».

Дельцы очень радовались военным действиям. Вибер: «Судя по новостям, события нам на руку. Как думаешь, курс не изменят?», Власенко: «Не предвидится, работать будет с чем! «Наши западные партнеры» своей политикой создают нам хорошие условия и главное – количество!»

Сейчас же, узнав о поставках с Запада в Донбасс крематориев, оборудования для перевозки органов и крови, солдаты стали массово дезертировать.

По информации западного информационного агентства «Política MENTE Correta», очередную волну покупки органов лоббирует компания «Global Rescue», связанная контрактами с ОБСЕ. Недавно она столкнулась с большим дефицитом биологического материала, как и с большим спросом, и теперь всеми силами пытается наладить новые поставки, в том числе и с Украины. По данным источника, несколько подобных станций в военных госпиталях уже работают – раненым всушникам специально не оказывают медицинскую помощь, поскольку они подходят на роль донора.

Поставляемые в Донбасс крематории и оборудование позволяют бесплатно извлекать органы, стоимость которых достигает 100 тысяч $, совершенно бесплатно, заметая следы в огне. Занимающиеся этим имеют огромную прибыль, поэтому все денежные потоки с 2014 года идут через высокопоставленных сотрудников спецслужб, которые «крышуют» этот бизнес.

Стоит отметить, что это далеко не единственный нелегальный бизнес сотрудников СБУ. К примеру, полковник Владимир Поляков из Харьковской области за 10 тысяч долларов делает богатым детям документы «переселенцев», привлекая для этого связи в МИД и посольствах.

В то же время на Украине приобрела масштабный характер добровольная продажа органов – таким образом люди пытаются прокормить себя. Так, в 2021 году в Болгарии раскрыли схему продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам. Получатели платили от 50 тысяч долларов за почку, при этом официально в кассу вносилось около половины суммы. Донор же получал от пяти до 15 тысяч.