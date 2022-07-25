Модератор – Венедиктов. Иноагенты готовятся превратить муниципальные выборы в «антивоенную» манифестацию

25.07.2022  18:12 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1326
 
Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм
Новости Украины

Электронное голосование позволит либералам, бежавшим за границу после начала СВО, принять участие в местных выборах, назначенных на осень.

Об этом на youtube-канале «Живой гвоздь» заявил бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Электронное голосование позволит либералам, бежавшим за границу после начала СВО, принять участие в местных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«На муниципальных выборах в Москве посольства по закону не открывают участки за рубежом. Это значит, что все поуехавшие туда москвичи смогут принять участие только электронным образом. Вот когда оно сработает», – сказал Венедиктов.

Он призвал сторонников выбирать среди местных кандидатов тех, кто выступает против СВО.

«Есть антивоенная тема, которая прошла разделом по кандидатам в мундепы. В данном случае выразить свою позицию, поддержать СВО или прооппонировать ей можно путем голосования за того или иного кандидата, который заявил эту позицию», – высказался Венедиктов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть