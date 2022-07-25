Модератор – Венедиктов. Иноагенты готовятся превратить муниципальные выборы в «антивоенную» манифестацию

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Новости Украины

Электронное голосование позволит либералам, бежавшим за границу после начала СВО, принять участие в местных выборах, назначенных на осень.

Об этом на youtube-канале «Живой гвоздь» заявил бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На муниципальных выборах в Москве посольства по закону не открывают участки за рубежом. Это значит, что все поуехавшие туда москвичи смогут принять участие только электронным образом. Вот когда оно сработает», – сказал Венедиктов.

Он призвал сторонников выбирать среди местных кандидатов тех, кто выступает против СВО.

«Есть антивоенная тема, которая прошла разделом по кандидатам в мундепы. В данном случае выразить свою позицию, поддержать СВО или прооппонировать ей можно путем голосования за того или иного кандидата, который заявил эту позицию», – высказался Венедиктов.