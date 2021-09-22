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22.09.2021 19:48 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
беспредел, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, социальные сети, Украина
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Модераторы Цукерберга круглосуточно банят российского футболиста Хохлова

Новости УкраиныБывший футболист сборной России, главный тренер волгоградского ФК «Ротор» Дмитрий Хохлов подал в суд...

Бывший футболист сборной России, главный тренер волгоградского ФК «Ротор» Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев.

Об этом сообщает сайт «Октагон», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально пользоваться Facebook и Instagram. Мне позвонили много людей и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. Они же попадают в бан на неделю», – сказал Хохлов.

Наставник «Ротора» в июле подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы. Хохлов требует от американской компании компенсацию морального вреда в размере 150 млн руб.

Ранее некоторые пользователи Facebook жаловались, что попадают в бан из-за упоминания Хохловского переулка Москвы в своих постах, так как модераторы тоже видят в этом отсылку к прозвищу представителей украинского народа.

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