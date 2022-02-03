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Удаленные комментарии касаются негативной повестки дня в Санкт-Петербурге. Самое долгое нахождение отзывов составляет 6 минут.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пытается сохранить крохи своей репутации грамотного управленца тем, что удаляет комментарии под собственными записями в социальных сетях. Негативные комментарии петербуржцев мгновенно удаляются.

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Анализ личной страницы Александра Беглова «ВКонтакте» показал, что за период с 1 по 2 февраля ее модераторы удаляют более 80% комментариев, которые касались негативной повестки Санкт-Петербурга. Причем происходит это в рекордно короткие сроки. Запись с критикой бездействия градоначальника и чиновников из Смольного может находиться на странице меньше минуты. Самое длительное пребывание – шесть минут.

Нужно подчеркнуть, что официальная страница губернатора Санкт-Петербурга в соцсети «Вконтакте» пресс-службой Смольного продвигается как «самый доступный способ связаться с губернатором напрямую». Именно эту верифицированную страницу всегда предлагают использовать жителям города как самый действенный способ обратной связи с властью.

Конкретно в этих, удаляемых комментариях к записям губернатора петербуржцы вспоминают все его промахи. В том числе амбулаторный кризис, драконовские ограничительные меры, износ водопроводных труб, строительство метро, провальную уборку города от снега и мусора. Все отзывы не просто остаются без ответа, а отправляются в утиль. При этом обстановка в Петербурге по выдвинутым претензиям не меняется.