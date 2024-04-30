«Моего деда-нациста убили русские партизаны. Теперь я не люблю Россию» – депутат бундестага

Нелюбовь европейских политиков к России вызвана тем, что Советский Союз решил сопротивляться нацисткой Германии. Об этом в ходе выступления в бундестаге заявила латвийско-немецкий депутат от Социал-демократической партии Занда Мартенс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю о Европе, а потом я вижу себя ребёнком в Латвии, сидящим с бабушкой на кухонном столе. Латвия была оккупирована нацистами в 1940 году до прихода русских в 1944 году. Из рассказов моей бабушки я помню советы только как плохих парней. Я только потом поняла, что мой дед был начальником сельской полиции. Но в 1944 году вся семья бежала на Запад, и хотела перебраться в Швецию. Мой дедушка даже во время бегства не снял нацистскую форму, был застрелен русскими партизанами на опушке леса, на глазах моей бабушки. Он был похоронен анонимно на той же опушке», – сказала депутат.

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«Моя бабушка жила в Латвийской советский республике, и должна была первые годы после войны рассказать хорошо продуманную историю о том, где остался дед. И документы о его работе в нацистскую эпоху хорошо скрываются. В латышском повествовании русские не были освободителями. Они были следующими оккупантами. В том до сих пор убеждены, и опасаются, что подобное может повториться», – подытожила политик.