Могерини, уходя с поста, стала пугать войной на Балканах

18.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам, политике безопасности и обороны Федерика Могирини, срок полномочий которой истекает на днях, неожиданно заявила о том, что Сербию необходимо принять в ЕС в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает Informer, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы сделать войну на нашем континенте невозможной, нам необходимо полностью объединить Европу, введя Балканы в ЕС. Европа станет сильной мировой державой только в том случае, если она сделает работу по стабилизации своего континента и не допустит, чтобы война в Европе повторилась. Это будет достигнуто только в том случае, если континент объединится, то есть если Западные Балканы станут частью Союза.

За последние годы мы добились значительных успехов после заключения соглашения между Грецией и Северной Македонией, и был достигнут важный прогресс, несмотря на трудные препятствия в диалоге Белграда и Приштины», – сказала Могерини, выступая в Оксфордском университете.

В Сербии заявления фактически экс-комиссара восприняли с иронией.

Историк и аналитик Неманья Старович говорит, что заявление верховного представителя европейской дипломатии основано на печальной тенденции «замедленной реакции».

«Эта тенденция подразумевает, что европейские чиновники только после окончания своего срока, наконец, обретают мужество, которого им не хватало, когда они были в состоянии что-то сделать. Было бы более полезно, если бы вместо пустых фраз Могерени честно признала, что процесс расширения ЕС находится в серьезном кризисе и что балканским странам будет лучше полагаться друг на друга.

Если они действительно желают народу этого региона добра, брюссельские политики вместо нереалистичных обещаний могли бы предложить региону реальное партнерство, благодаря которому и Сербия, и другие страны ускорили бы экономическое развитие», – подчеркнул Старович.

Политолог Елена Вукойчич считает, что за последние двадцать лет у Сербии была возможность неоднократно услышать подобные заявления от ряда чиновников ЕС.

«Более чем понятно, что они используют так называемую методику «кнута и пряника». В рамках этой политики Сербии постоянно дают не обязывающие обещания членства в ЕС, при условии известного политического шантажа, в первую очередь в отношении Косово и Метохии», – заключила политолог.