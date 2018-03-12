12.03.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Политика, Украина, Экономика

Могерини увязала антироссийские санкции и соглашение с Украиной


Антироссийские санкции Евросоюза оказываются имеют отношение к соглашению об ассоциации Украины с ЕС. Об этом сегодня в Киеве заявила вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини.

«Как вы знаете, экономические санкции ЕС в отношении России напрямую связаны с выполнением соглашения об ассоциации с Украиной», – сказала Могерини.

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Она не исключила, что в следующий свой приезд на Украину посетит Донбасс.

«Есть определенная фрустрация у всех нас в связи с непродвижением вперед. Мы подчеркнули четкую ответственность России за эту ситуацию. Мы прикладываем все усилия для полного выполнения Минских соглашений. Мы всегда демонстрировали по этим вопросам нашу объединенную поддержку Украине», – заявила вице-президент ЕК.

По ее словам, ЕС направил 24 млн евро на помощь жителям прифронтовых территорий.

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