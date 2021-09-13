Могилев: «Какие афганские беженцы?! Украинцев прокормить не можем»

13.09.2021 12:19 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Желая сделать красивый жест перед США власти Украины решили принять 5000 беженцев их Афганистана и выделить на это бюджетные средства, при том, что у государства не хватает средств ни на своих внутренних переселенцев, ни на зарплаты врачам и учителям.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил генерал-полковник Анатолий Могилев, экс-министр внутренних дел Украины и бывший галва правительства АРК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть яркий пример внешнего управления за последнее время. Афганистан был под контролем американцев. Все ветви власти, вся система госуправления, всё находилось под американцами. К чему это привело? Все жалуются на развал всех структур. Американцы позорно бежали. А теперь ещё и последняя новость – то, что мы пообещали принять у себя 5000 беженцев, и на них , на их обустройство сейчас запрашивают в Кабине около 700 миллионов гривен», – сказал Могилев.

«Мы и своих-то переселенцев из Донбасса и Крыма ничем не обеспечиваем, а из страны с военным конфликтом, с терроризмом на её территории, принимаем десятки людей вообще без документов. Это очень высокий риск проникновения сюда, к нам лиц причастных к терроризму», – подчеркнул экс-министр.

«И за это мы, налогоплательщики, ещё заплатим 700 миллионов гривен. Это при том, что в стране нет денег на пенсии, на субсидии, на заработные платы учителям и врачам. А на это мы потратим 700 миллионов и ещё в дальнейшем мы будем обязаны их содержать, кормить. Почему это сделали? Перед поездкой Зеленского в Штаты надо сделать что-то красивое, сказать: «мы вот примем». Хотя все страны от этого мягко отказывается», – резюмировал Могилев.