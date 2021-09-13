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13.09.2021 12:19 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Афганистан, Дзен, Политика, Украина
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Могилев: «Какие афганские беженцы?! Украинцев прокормить не можем»

Новости УкраиныЖелая сделать красивый жест перед США власти Украины решили принять 5000 беженцев их Афганистана...

Желая сделать красивый жест перед США власти Украины решили принять 5000 беженцев их Афганистана и выделить на это бюджетные средства, при том, что у государства не хватает средств ни на своих внутренних переселенцев, ни на зарплаты врачам и учителям.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил генерал-полковник Анатолий Могилев, экс-министр внутренних дел Украины и бывший галва правительства АРК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть яркий пример внешнего управления за последнее время. Афганистан был под контролем американцев. Все ветви власти, вся система госуправления, всё находилось под американцами. К чему это привело? Все жалуются на развал всех структур. Американцы позорно бежали. А теперь ещё и последняя новость – то, что мы пообещали принять у себя 5000 беженцев, и на них , на их обустройство сейчас запрашивают в Кабине около 700 миллионов гривен», – сказал Могилев.

«Мы и своих-то переселенцев из Донбасса и Крыма ничем не обеспечиваем, а из страны с военным конфликтом, с терроризмом на её территории, принимаем десятки людей вообще без документов. Это очень высокий риск проникновения сюда, к нам лиц причастных к терроризму», – подчеркнул экс-министр.

«И за это мы, налогоплательщики, ещё заплатим 700 миллионов гривен. Это при том, что в стране нет денег на пенсии, на субсидии, на заработные платы учителям и врачам. А на это мы потратим 700 миллионов и ещё в дальнейшем мы будем обязаны их содержать, кормить. Почему это сделали? Перед поездкой Зеленского в Штаты надо сделать что-то красивое, сказать: «мы вот примем». Хотя все страны от этого мягко отказывается», – резюмировал Могилев.

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