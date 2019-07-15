Могилев назвал виновных в «сдаче» Крыма

15.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Государственное бюро расследований Украины взялось за уголовное дело о потере Крыма и уже допросило нескольких бывших топ-чиновников.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-премьер министр Крыма Анатолий Могилев, возглавлявший полуостров в период начала «Русской весны», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вину в потере Крыма Могилев возложил на центральные власти Украины того времени.

«На тот момент все вооруженные силы в Крыму готовы были выполнять приказы в рамках или проведения антитеррористической операции, или введения военного положения. Почему такого решения не приняли? Я очень рад, что наконец-то ГБР услышало мои двухлетние рассуждения об этом и на сегодняшний день уже началось расследование этого дела ГБР», – сказал экс-чиновник.

По его словам, уже начались допросы фигурантов дела.

«Я думаю, установят всех виновных в этих событиях. Компетенция принятия решений и по военному положению, и по проведению антитеррористической операции – это компетенция киевских структур – СБУ, и.о. президента или Совет национальной безопасности и обороны», – заявил Могилев.

Напомним, что обязанности президента после захвата власти майданщиками исполнял Александр Турчинов, а секретарем СНБО был Андрей Парубий.

Отметим, что после февральского путча 2014 года Могилев заявил о готовности подчиниться Киеву, но был снят с должности решением Верховного совета Крыма.