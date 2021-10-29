Могилев объяснил, как отмазывают депутатов от уголовной ответственности за ДТП

29.10.2021 17:37 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Правоохранительная система Украины работает неэффективно, расследования ДТП длятся годами и в половине случаев заканчиваются ничем, что порождает новые нарушения.

Об этом в эфире канала «ZIK» заявил экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев комментируя расследование ДТП с участием депутата ВР от парламентской фракции «Слуга народа» Александра Трухина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Увы, за последнее время у нас из правоохранительной системы выбито большое число профессиональных следователей, профессиональных дознавателей, розыскников и так далее. Всё это привело к тому, что работа правоохранительной системы близка к нулю. По закону срок расследования уголовных дел связанных с ДТП – 2 месяца, он может чуть продлиться в случае проведения экспертизы. Но они длятся месяцами, годами, и лишь в половине случаев предъявляется обвинение тем лицам, которые их совершили. Для этого используют разные заковыки в законодательстве и так далее», – отметил Могилев.

«Если система работает профессионально, то по ДТП раскрываемость должна быть процентов под 90. И эти 90 процентов должны уходить в суд, и суд должен принимать решение о наказании этих лиц. На сегодня эта цифра на порядок ниже. Безнаказанность порождает такие ужасные факты, которые происходят. Закон один для всех, и закон должен действовать независимо от того, народной депутат ли ты или бомж. За соблюдением закона надзирают прокуратура и ведомственный контроль самой полиции», – добавил экс-министр.

«Когда я читаю общую главную статистику, там есть такие цифры, которые объяснить вообще нельзя. Например, совершено но 100 преступлений, которые все очевидны, а к ответственности привлекаются 0 людей. Это говорит о бесконтрольности со стороны генеральной прокуратуры и руководства полиции за деятельностью рядовых работников полиции», – сказал Могилев.

Напомним, что Трухин 23 августа спровоцировал ДТП на Бориспольской трассе при въезде в Киев (см. заглавное фото). В результате пострадали шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень. Через несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию.

31 августа процессуальный руководитель по делу относительно ДТП при вероятном участии Трухина поручил дальнейшее расследование этого события следователям Государственного бюро расследований. Трухин заявил, что следователи и адвокаты запретили ему комментировать ход расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту ситуацию, сказал, что если бы в ДТП при участии Трухина кто-то бы погиб, то этого депутата уже не было бы в составе фракции «Слуга народа».

Недавно стало известно, что депутат, скорее всего, не будет привлечен к ответственности поскольку появилась информация, что за рулем был не он.