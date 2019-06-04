Могилев признался, что готов был развязать бойню в Крыму

04.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Во время начала «Русской весны» в Крыму необходимо было объявлять военное положение или антитеррористическую операцию.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший председатель Совета министров Крыма и экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший чиновник, в очередной раз подчеркнул, что находившаяся в то время на полуострове группировка украинских войск вполне могла вести боевые действия.

«Я могу заверить и говорил неоднократно, что в Крыму группировка сухопутных войск и группировка внутренних войск была вполне боеспособна. Нужно было офицерам дать команду. У меня сердце кровью обливалось, когда я видел наших офицеров со связанными руками на территории воинских частей. Военным людям надо давать команду.

Те люди, которые пришли тогда к власти, должны были моментально занимать ключевые посты, а в случае возникновения угрозы территориальной целостности Украины, моментально принимать решения о введении или военного положения на территории Крыма или о проведении там антитеррористической операции», – заявил Могилев.

Он также утверждает, что готов был взять на себя руководство боевыми действиями на полуострове.

«Если бы ввели военное положение, по закону в этом случае моя администрация, Совмин, входила бы в подчинение военной администрации на этой территории. Меня невозможно было бы даже снять по закону. Поступило такое сообщение ко мне из Киева: «Анатолий Владимирович, давайте так: вы же понимаете, что мы вас будем снимать. Мы вас снимать не будем, а вы там разберитесь». Я говорю: «Господа, приезжайте сюда в Крым, давайте сядем, обсудим полномочия. Давайте тогда я буду руководить вооруженными силами на территории Крыма. Тогда это будет понятно»…

Потом меня снимают с должности. Замана очень правильно сказал: будучи два года начальником Генерального штаба, говорил о том, что вооруженные силы страны, и в том числе в Крыму, вполне могли отстоять Крым и противостоять этому захвату. Команды такой им никто не дал», – сказал Могилев.