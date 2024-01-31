Могилизационная петля затягивается на шее украинцев: в Раду внесен драконовский законопроект

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В Верховную раду наконец внесен законопроект об ужесточении мобилизационных норм для украинских граждан.

Автором указывается кабинет министров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прежний законопроект, внесенный в парламент, подвергся критике за ряд неконституционных норм и был отозван. Впрочем, как говорится, нынешний хрен оказался редьки не слаще.

Для уклоняющихся от мобилизации планируется предусмотреть ряд дискриминационных ограничений через суд. Среди них: наложение ареста на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках; ограничение на выезд за границу; ограничение прав на вождение машины. Суд будет обязан рассмотреть жалобу ТЦК (военкомата) в течение 15 дней.

Кроме того, военнообязанным теперь следует регистрировать электронный кабинет призывника, куда будут приходить повестки.

Эту норму экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров называет самой спорной.

«Эта норма подразумевает, что все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь соответствующий гаджет и постоянный доступ в интернет для регистрации и возможности оставаться на связи с военкомами. Но в нынешней ситуации резкого падения уровня жизни для многих призывников такие расходы могут быть недоступной роскошью, они для сохранения связи могут иметь только кнопочный телефон без указанных функций. В то же время, никакие нормы законодательства, кроме налогов и сборов, не могут обязать гражданина постоянно тратиться на гаджеты и доступ в интернет. Поэтому, если Минобороны не обеспечит всех военнообязанных такими возможностями, будет интересно наблюдать, на каким основании они попытаются заставить граждан нести эти незаконные расходы», – пишет Азаров в своем тг-канале.

Теперь, согласно законопроекту, все граждане, стоящие на воинском учете или даже снятые с него, должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или Госпогранслужбы.

Примечательно, что за границей любые консульские действия для мужчин призывного возраста будут осуществляться при условии наличия у них военно-учетных документов, причем ограничения (лишение прав, арест ценностей) предусмотрены и в случае неявки в заграничное дипломатическое учреждение.

Сделан шаг и к мобилизации женщин. Так, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность украинки подлежат постановке на воинский учёт.

Изгнанный из фракции «Слуга народа» и брошенный за решетку депутат Рады Александр Дубинский обратил внимание на дату рассмотрения законопроекта.

«Рассмотрение в Раде законопроекта о мобилизации аж 6 февраля – говорит о том, что на него нет денег. 6-е это дата с запасом, чтобы понимать, какое решение будет принято на саммите в ЕС 1-го, и на какую сумму денег сможет рассчитывать украинский бюджет до конца 1-го полугодия от Европы. Ситуация выглядит патово. У правительства нет ответа на вопрос, где брать средства, если помощи не будет, или она будет ограничена/растянута во времени. При этом, вопрос с мобилизацией надо решать уже на вчера, но решить его нельзя, потому что не ясно, на сколько рекрутов у государства есть деньги, и позволит ли этот запас провести демобилизацию», – говорится в опубликованном депутатом посте.

По его словам, если денег от ЕС будет недостаточно, то новая мобилизация будет ограничена, а демобилизации не будет совсем.

«Это обострит отношения центральных властей с армией. На этом фоне из-за бюджетного дефицита начнется урезание различных соцпакетов, что обострит отношения властей с обществом. Я думаю, на Банковой сейчас локти кусают, что отказались от идеи выборов в марте. Это было бы клапаном сброса давления, но его заткнули так, что можно дождаться взрыва», – убежден Дубинский.

Популярный украинский тг-канал «ЗеРада» (400 тысяч подписчиков), известный своими инсайдами, пишет:

«Законопроект о мобилизации фактически не изменился, все самые жесткие нормы остались! В кулуарах нардепы в шоке, все их правки просто выкинули в мусор, а Банковая дала команду хвалить законопроект и заявлять, что мнение общества было услышано».

Кроме того, паблик видит связь с недавним скандалом вокруг якобы отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Отмечается, что главком был вызван к президенту, который поручил Залужному прийти в Раду с новым законопроектом.

«Залужный не захотел так входить в историю. Президент предложил ему написать «по собственному». За предложил Зе выдать Указ с другой формулировкой (кроме «перехода на другую должность», что логично – в этой команде Залужному оставаться бессмысленно). Дальше был срач, звонки из посольств… Теперь выводы. Законопроект настолько токсичный, что Залужный готов уйти в отставку только бы не брать ответственность за него, но с определённой формулировкой. Ситуация на фронте настолько критичная, что Офис не смог выждать хотя бы пару дней между инцидентом и внесением законопроекта, чтобы сохранить лицо. Значит мобилизация нужна срочно», – приходит к выводу «ЗеРада».

Раскритиковал документ и депутат украинского парламента прошлого созыва, бывший участник карательной операции против ЛДНР в составе неонацистского подразделения «Азов» (запрещен в РФ) Игорь Мосийчук, давший свою оценку законопроекту.

«Первое. Он еще более драконовский, антинародный и антиконституционный, чем предыдущий. Второе. Его с трибуны должен докладывать не кто иной, а верховный главнокомандующий Владимир Александрович Зеленский. Пусть выйдет четыре раза уклонист и расскажет, как он прятал налоги в России и так далее. Это законопроект не о том, как защитить Украину, а о том, как ее разрушить и разбить украинский народ на группы», – резюмирует Мосийчук.