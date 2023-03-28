Могилизация по-львовски: безрукий галичанин получил повестку

Игорь Шкапа.  
28.03.2023 14:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Мобилизация, Скандал, Сюжет дня, Украина


Жители Львова, к которым домой приходят с повестками, практически никогда не открывают двери военкоматчикам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда».

Жители Львова, к которым домой приходят с повестками, практически никогда не открывают двери военкоматчикам....

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«Патруль военкомата ходит с пустыми бланками с печатью и с подписью начальника ТЦК [территориального центра комплектования], хотя по закону каждый бланк уже должен быть заполнен на конкретного человека. Однако понятно, что на практике следование букве закона поразительно сокращало бы возможности центров комплектования набрать необходимое количество людей. И в результате сказалось бы на обороноспособности страны», – оправдывает незаконные действия издание.

При этом начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко жалуется, что люди не горят желанием идти воевать.

«У меня возникает вопрос к тем, кто рассказывает о правовых аспектах работы ТЦК, рассказывает о том, как неправильно вручают повестки. А почему юристы не скажут: «Ребята, а чего вы не поступаете правильно: объявили мобилизацию – должны прийти без повестки»? Юристы почему-то становятся на другую сторону. У нас кроме прав есть и обязанности. Но почему-то о них предпочитают забывать», – возмущается Тищенко.

По его словам, чаще всего повестки вручаются на предприятиях, блокпостах и по месту жительства

«Однако, признает Тищенко, в последнем варианте почти никто не открывает дверь», – передает его слова «УП».

Далее в публикации приводится вопиющий случай, когда в январе этого года жителю Дрогобыча на Львовщине Руслану Кубаю принесли повестку. При этом он инвалид 1-й группы – у него с дества нет кистей рук.

«В назначенный час он пришел в ТЦК, и там его отправили на военно-врачебную комиссию. В ВВК ему поставили отметку «74-в», что предполагает: человек непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден в военное», – рассказывает издание.

В итоге Кубаю пришлось обращаться к юристам и органы, чтобы доказать свою инвалидность.

И лишь после резонанса его признали негодным к военной службе и сняли с военного учета.

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