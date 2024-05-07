Могилизация уничтожила украинскую логистику

Проводимая киевским режимом тотальная мобилизация не только срывает оборонные заказы, но и похоронила украинскую логистику. Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший военнослужащий сформированного из майданщиков батальона «Айдар», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На данный момент есть серьезная проблема. Пересекая границу Украины, наши некоторые дальнобойщики задерживаются. А ведь они фактически заполняют торговые артерии своим трудом, я считаю, что эта категория должна подпадать под бронь. К большому сожалению, правительство очень быстро забронировало циркачей, клоунов и телемарафет. А такие предприятия, как Оборонпром, сталкиваются с серьезными проблемами по охране своих работников. И у нас есть реальная сейчас угроза срыва оборонных заказов, потому что работников забирают в войска и забронировать их практически нереально», – сказал майор ВСУ.

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«И вот тут пошла тема о дальнобойщиках. В чем проблема? Фура пересекает границу Украины, ТЦК вытаскивают водителя, сразу же дают повестку, а фура остается на дороге. Это приводит к тому, что как минимум крупные перевозчики еще имеют более или менее возможность забронировать какое-то определенное количество работников, а небольшие компании? После этого бизнес начинает заходить в судебные волокиты, и дальнобойщики получают судебные иски за невыполнение договора. Это очень фиговая история, тем более что дальнобойщиков у нас на Украине не так уж и много. Возможно, можно было бы этот вопрос решить именно автоматически, не трогайте фуры. Это я уж так по-простому скажу, потому что они заполняют артерии, как говорится, бизнеса. Но тут есть другая проблема. Некоторые дальнобойщики, которые с товаром выезжают за границу, не возвращаются на Украину. К чему это можно привести? Ну, я даже не буду говорить, что польские дальнобойщики с удовольствием будут перевозить товар с каких-то там складов, условно говоря, Львова. Мы фактически убиваем целую отрасль», – добавил Лапин.