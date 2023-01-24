Могилизация в Одессе: в тылу – наци против наци, сопротивляющийся мирняк – на фронт

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Одессу продолжает лихорадить от всеобщей могилизации путем охоты на людей из машин скорой помощи и зверского избиения на улицах.

Гестапо же продолжает отбрехиваться от своих зверств убого, но без зазрения совести.

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Например, как заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк, машина-охотница скорой помощи «всего одна, она мобилизована, из нее демонтировано оборудование», поэтому — барабанная дробь! — «она не является каретой скорой помощи и используется для личного состава». То есть охотиться из нее за людьми… можно!

Последовало и циничное объяснение по поводу дикого избиения мужчины военными — бедолага не ласково и без благодарности принял у них повестку, за что те буквально вбили его в асфальт, а потом силой затащили в свое авто.

Итак, комментарий пресс-службы Одесского областного центра комплектации и соцподдержки (на человеческом языке, военкомата):

«Гражданин принялся безосновательно оскорблять и унижать военных нецензурной бранью, а также снимать их на видео. На спокойные просьбы и предупреждения о недопустимости таких действий гражданин не согласился. Наши работники повели себя эмоционально и, применив силу, доставили уклоняющегося в служебное помещение для выяснения обстоятельств. Там были проверены его данные и выписана повестка, поскольку гражданин, в нарушение действующего законодательства, до сих пор не выполнил свое обязательство по прибытию в центр комплектации».

Тут… тут мне тоже хочется унизить кого-то нецензурной бранью, потому что в первую очередь человека нужно было отправить в травмпункт и на судмедэкспертизу, чтобы снять побои. Остается надеяться, что с ними он хотя бы медкомиссию не пройдет.

Ну и далее:

«По поводу того, что военные повели себя некорректно, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. С личным составом, проводящим работу по оповещению населения, проведены дополнительные разъяснительные мероприятия по порядку работы и соблюдению норм этики и законодательства».

Правильно, «Этику для малышей» им прочитают — «не варто діставати з носа казюлю та їсти її». А в остальном, где это видано, чтобы гестапо наказывало гестаповца.

Что интересно, варварское поведение военкомов стало напрягать даже неприкосновенных нацистов на довольствии — которые не на передовой, потому что должен же кто-то в тылу отлавливать сепаров и рушить памятники.

Так, смотрящий за Одессой нацист Демьян Ганул опубликовал в Фейсбуке фотографию главного военного комиссара Одесской области Евгения Борисова и подписал:

«Вы должны знать этого негодяя в лицо. Именно он ответственен за проваленную мобилизацию и за жесткие раздачи повесток сейчас в Одессе. Борисов ни одного дня не был на фронте, но каким-то образом получил орден Богдана Хмельницкого III степени в апреле 2022 года, во время полномасштабной войны. Такие негодяи порочат награду максимально. Важно отметить, что Одесская область лидер среди белых военных билетов, цена такого удовольствия 5000$».

Остается запастись попкорном и дождаться, когда алчный военком ответит что-то вроде «А ты, жирная свинья, почему не на фронте?», потому что кормушку, где белый билет столь дорог, никому не хочется отдавать.

Да, бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и то, как нацист обличает нациста. В тылу… И оторопь берет от того как и какими методами они общими усилиями отправляют на смерть сопротивляющихся людей. Как думаете, что у последних с мотивацией на тему «Слава Украине» и «Одеса — українське місто»?..