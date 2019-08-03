Могилёв рассказал, как требовал начала «АТО» в Крыму

03.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Если бы Киев предпринял меры по вводу военного положения в Крыму в 2014 году и передал контроль над силовиками тогдашним украинским властям полуострова, ситуация с бескровной Русской весной могла бы перерасти в «АТО».

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил бывший глава МВД Украины, экс-председатель Совмина Крыма Анатолий Могилёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы мне сказали: «Анатолий Владимирович, мы вам подчиняем все Вооружённые силы в Крыму, вы ими командуете, издаётся указ по этому вопросу, мы вводим военное положение, вы будете во главе этой военно-гражданской администрации» – тогда о чём-то можно говорить, когда у меня в подчинении все лица. А когда я таких полномочий не получаю, то говорить не о чем.

А то получается так: «Вы могли бы там что-то сделать» – только как и чем? Для этого необходимо иметь рычаги воздействия, пути коммуникации нормальные и так далее. В Крыму, если бы приняли решение в Киеве, было достаточно сил и средств для того, чтобы противостоять любому вторжению. Я предлагал Киеву ввести или военное положение, или проводить АТО, исходя из той ситуации, которая была», – хвастался Могилёв.

Также экс-председатель Совмина Крыма отметил, что Киев должен поставить крымчанам воду, если считает их украинцами в действительности, а не на словах.

«Необходимо устанавливать какие-то экономические связи с крымчанами. Мы почему-то можем, к примеру, покупать российскую нефть и газ, а продавать в Крым воду мы не можем. Из-за этого, кстати, страдает ещё и Херсонская область наша. Для Вооружённых сил, которые находятся на территории Крыма, власть крымская или российская воду найдёт. А для населения – вопрос. Мы считаем крымчан гражданами Украины? Территория Украины, граждане Украины, но при этом они «враги народа», они голосовали против на этом референдуме», – заявил Могилёв.