01.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Украина
Просмотров:

Могилёв уверяет: За неделю склоню Донбасс к возвращению под тризуб


Последний украинский руководитель Крыма Анатолий Могилёв уверяет, что всего за неделю смог бы договориться с «псевдо-властями» Донбасса об условиях прекращения войны и возвращения под контроль Украины.

Об этом генерал милиции заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«При желании власти навести порядок на Донбассе и установить там мир, нужно будет, я думаю так, неделя срока при желании. Только при желании власти. Если желания не будет, то бесполезно о чем-то говорить…

Сесть за стол переговоров, найти точки соприкосновения, компромиссы, которые прописаны. Со всеми участниками процесса, без этого ничего не будет – с россиянами садиться, с представителями этих ЛНР/ДНР. Уже пятый год какие-то псевдо-власти у них там есть, с ними тоже надо разговаривать…

Надо этот конфликт решать – садиться и решать его. А мы будем думать, как его решать. Вот, сесть – прописали одни условия, вторые условия, сели и приняли решение. Это сделали в Минских договоренностях. Сделали это? Сделали. Так давайте их выполним, в конце концов.


Давайте их выполним, посмотрим, что у нас будет. Да, это может потом привести к параду суверенитетов или автономий по всей Украине – может быть, но решить-то конфликт как-то нужно!

Любой конфликт военный, есть три варианта его решения – победа, поражение или компромисс, мирный договор. Победить можем мы? Ну, шестой год «побеждаем» безуспешно. Проиграть просто стыдно. Остается одно – переговоры и мирный процесс», – заявил Могилев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть