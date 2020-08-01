Могилёв уверяет: За неделю склоню Донбасс к возвращению под тризуб

01.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Последний украинский руководитель Крыма Анатолий Могилёв уверяет, что всего за неделю смог бы договориться с «псевдо-властями» Донбасса об условиях прекращения войны и возвращения под контроль Украины.

Об этом генерал милиции заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«При желании власти навести порядок на Донбассе и установить там мир, нужно будет, я думаю так, неделя срока при желании. Только при желании власти. Если желания не будет, то бесполезно о чем-то говорить…

Сесть за стол переговоров, найти точки соприкосновения, компромиссы, которые прописаны. Со всеми участниками процесса, без этого ничего не будет – с россиянами садиться, с представителями этих ЛНР/ДНР. Уже пятый год какие-то псевдо-власти у них там есть, с ними тоже надо разговаривать…

Надо этот конфликт решать – садиться и решать его. А мы будем думать, как его решать. Вот, сесть – прописали одни условия, вторые условия, сели и приняли решение. Это сделали в Минских договоренностях. Сделали это? Сделали. Так давайте их выполним, в конце концов.

Давайте их выполним, посмотрим, что у нас будет. Да, это может потом привести к параду суверенитетов или автономий по всей Украине – может быть, но решить-то конфликт как-то нужно!

Любой конфликт военный, есть три варианта его решения – победа, поражение или компромисс, мирный договор. Победить можем мы? Ну, шестой год «побеждаем» безуспешно. Проиграть просто стыдно. Остается одно – переговоры и мирный процесс», – заявил Могилев.