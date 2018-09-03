Могилёв: В Крыму нужно было начинать АТО

03.09.2018, Киев, Владимир Гладков

В потере Крыма виновна майдановская власть во главе с бывшим и.о. президента Александром Турчиновым, занимающим сейчас пост секретаря СНБО Украины, – Киев тогда не решился начинать АТО на полуострове или вводить военное положение.

Таким мнением в интервью программе «Жирный бизнес» поделился бывший председатель Совмина Крыма «регионал» Анатолий Могилёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что получилось в Крыму, произошло частично при поддержке извне, но сдала Крым на конец февраля 2014 года действующая в стране власть. Януковича тогда уже не было. Аксенов и Константинов просто получили и сохранили посты в Крыму, вследствие чего нарушили присягу госслужащего Украины. Властью на тот момент был тот, кто исполнял обязанности президента (Александр Турчинов – прим. ред.) и весь состав СНБО Украины, который должен был принимать решение о введении антитеррористической операции или военного положения на территории Крыма. Только это позволило бы нам адекватно отреагировать на ту угрозу, которая возникла в отношении территориальной целостности Украины», – заявил он.

По мнению экс-чиновника, о возможности возвращения Крымского полуострова в состав Украины можно говорить только в том случае, если уровень жизни на Украине превысит российский, чего сейчас не наблюдается.

«Крым вернется только в том случае, если мы выстроим нормальные долгосрочные договоры с внешними игроками по Крыму, и если мы сделаем так, что жизнь на Украине будет намного лучше, чем жизнь в России, где де-факто находится Крым. Только тогда мы можем говорить о том, что там будет преобладать мнение о необходимости возврата на Украину. Без повышения уровня жизни у нас на Украине говорить о стремлении людей возвратиться к нам – просто абсурд. Если минимальная заработная плата в России выше, чем у нас, то я сомневаюсь, что крымчане будут стремиться вернуться сюда», – уверен Могилёв.