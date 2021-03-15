Могилёв: В Крыму отдельные сёла говорят только на украинском

15.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Устроив водную блокаду Крыма, Украина нанесла удар по населённым пунктам севера полуострова, где проживают переселенцы с Западной Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил последний премьер-министр Крыма украинского периода Анатолий Могилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие есть пути возврата Крыма? Вот, с точки зрения здравого смысла. То, что там Россия, естественно, заявляет о том, что никогда Крым не вернется в Украину – это мнение России. Мы говорим, что он украинским и остался. Какие действия должны быть нашей власти? Мы должны показать крымчанам, жителям Крыма, которых мы считаем гражданами Украины, мы должны показать заботу о них с нашей стороны и потом поднимать уровень жизни в Украине так, чтобы он стал выше, чем уровень жизни в Крыму. Тогда о чем-то можно будет говорить.

Вместо этого мы в Крым воду перекрыли? Перекрыли для крымчан. «Это будет для военных баз» – для военных баз там воду найдут, а мы загубили практически во всем Северном Крыму без канала Крымского, мы загубили там всю сельхозсистему, полностью.

Хотя там живут люди, украинцы – еще и часть поселков вообще переселенцы из Западной Украины, там отдельные села вообще на украинском говорят.

Мы загубили всю экономику этого региона, а потом пытаемся говорить о том, что мы как-то их будем возвращать, направлять к себе и так далее. Это абсурд. В первую очередь решаются вопросы экономические, а потом выстраивается политическая надстройка, а не наоборот», – заявил Могилев.