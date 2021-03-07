Подпишись на рассылку
07.03.2021, Мюнхен, Михаил Рябов
 
Германия, Дзен, Происшествия, Украина
Просмотров:

Могилу Бандеры облили «неизвестным веществом»

Новости Украины

Могилу похороненного в Мюнхене украинского идола – гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры «облили неизвестным веществом», сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Интересно, что в своем комментарии, опубликованном  в Twitter, дипломат признал негативное отношение к Бандере не только в России, но и в Германии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мерзкие подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем полицию Германии найти и наказать виновных. Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», – написал Мельник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть