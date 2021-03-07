07.03.2021, Мюнхен, Михаил Рябов
Могилу Бандеры облили «неизвестным веществом»Новости Украины
Могилу похороненного в Мюнхене украинского идола – гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры «облили неизвестным веществом», сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Интересно, что в своем комментарии, опубликованном в Twitter, дипломат признал негативное отношение к Бандере не только в России, но и в Германии.
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«Мерзкие подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем полицию Германии найти и наказать виновных. Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», – написал Мельник.
Спасибо!
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