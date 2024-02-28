«Могли и гранату бросить»: ВСУшник об отношении жителей Авдеевки

Население Авдеевки плохо относилось к украинским военным – они постоянно боялись, что их позиции будут сданы.

Об этом в эфире ТСН заявил военнослужащий 47-й бригады ВСУ с позывным «Француз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Француз» при этом подтвердил, что украинские военные находились в домах мирных жителей.

«Мы работали ближе к Каменке, там в домах максимум два этажа было или три, иногда так бывает, небольшие здания. Там было местное население. Но проблема в том, что ты боишься, что они тебя будут сдавать, где ты сидишь и чем занимаешься. И когда кольцо начинало все больше сжиматься, выходило так, что некоторые позиции – минометы, FPVшники, кто летает на разных дронах, все остальные, им пришлось сжиматься в кучку.

Но местного населения там очень-очень мало оставалось. Оно не то, что мешает, но когда ты знаешь, что мимо тебя кто-то постоянно ходит, ты всегда должен выставить какой-то караул, потому что ты не знаешь, может быть, он к тебе залезет и гранату какую-то бросит», – заявил «Француз».