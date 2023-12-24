«Могло иметь место предательство» – Коц о гибели летчиков в Херсонской области

В Херсонской области, где, как утверждает украинская сторона, из засады были сбиты три российских бомбардировщика, ВСУ использовали систему ПВО «Пэтриот» при возможной поддержке «АВАКСа» из акватории Чёрного моря – американского «летающего радара».

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В какой-то момент мы на Днепре даже устроили охоту за украинскими средствами ПВО – Киев подтягивал туда средства ПВО для того, чтобы попытаться перехватить наши самолёты, эти средства ПВО обнаруживали себя, и их тут же поражали «Ланцетами». Это была такая тактика, когда у нас и самолёты дежурили постоянно, и ланцетчики дежурили, и ничего противник не мог этому противопоставить. Помню, за несколько дней было уничтожено три комплекса «С-300» в Херсонской области и один в Николаевской. Вот, к сожалению, мы попались на похожую схему, только в этот раз караулили наши самолёты не «С-300» советского образца, а американская система «Пэтриот». К сожалению, эта схема дала плоды нашему противнику, мы понесли потери в авиации. Не хочу говорить, сколько самолётов сбито, до того, как об этом скажут официальные ведомства. Тем более не хочу говорить до того, как сообщат родным о гибели лётчиков. К сожалению, среди потерь есть погибшие, есть и выжившие, слава Богу. Реальность войны такова, что несём потери», – сказал Коц.

При этом, по его словам, есть мнение, что украинцам могли помогать США.

«Схема того, что произошло на Днепре, очень похожа на то, что произошло в Брянской области, и тогда это произошло тоже с помощью комплекса «Пэтриот». В ходе такой же засады пвошной были сбиты два вертолёта Ми-8, самолёт Су-34 и один самолёт Су-35. Схема примерно та же, когда дежурило средство ПВО, в данном случае «Пэтриот», но, судя по всему, находилось в режиме ожидания, когда ничего не излучает. Мой товарищ написал, что ПВО действовала в связке с «АВАКСом» – это самолёт разведки США. Вполне возможно, что он курсировал где-то над Чёрным морем. Если это так, то налицо прямое участие американцев в этом конфликте. Это, конечно, не новость, но ещё одно доказательство того, что нельзя расслабляться, очень серьёзный противник. Я, естественно, говорю не об Украине (Украина тоже серьёзный противник, здесь никакого шапкозакидательства быть не может)», – рассказал военкор.

Он предположил несколько причин случившегося.

«Это может быть некая расслабленность (я сейчас не обвиняю ни в коем случае лётчиков, я просто предполагаю, что это могло быть), может быть, мы действовали по одной схеме, по одним маршрутам, в одно и то же время. Я не знаю, так это или нет. Это может быть предательство, может быть, кто-то кому-то сообщил, где и когда полетят самолёты. Не учли нахождение того же «Авакса» в зоне дежурства над Чёрным морем, который мог бы засечь появление наших самолётов. Может быть целый комплекс причин, и в зависимости от этого надо уже думать, как противодействовать. Как минимум не летать одними и теми же маршрутами в одно и то же время точно – хотя, может быть, мы и летаем в разное время разными маршрутами», – предположил Коц.

Он добавил, что подобные засады с обеих сторон давно являются данностью этой войны.

«У нас была история не так давно, когда пять или шесть самолётов их сбили в ходе такой же засады – и ПВОшной, и истребительной. Ну, сначала они нам в Брянске, потом они нам в Бердянске на аэродроме, потом мы им устроили одну такую засаду, ещё одну, потом они нам. Нет такого, чтобы только одна сторона выигрывала. Просто из каждого проигрыша надо делать какие-то выводы, чтобы минимизировать риск повторения в будущем, и я надеюсь, что мы такие уроки извлекаем», – заключил военкор.

Примечательно, что сегодня появилась информация об уничтожении украинской авиации. Минобороны РФ сообщило, что средствами ПВО было сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 ВС Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области. Тем не менее, комментариев о потерях в пятницу российской стороной озвучено не было.

«Месть за Крынки не заставила себя долго ждать. Показательно, кстати, что для нас уничтожение самолетов противника – это рутина фронтовых сводок. А для них – событие года», – написал позже Коц на своём тг-канале.