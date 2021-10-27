«Могло разнести половину района». Беспилотник ВСУ атаковал Донецк

27.10.2021 12:18 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинские боевики предприняли вторую за эту осень попытку взорвать нефтебазу в столице ДНР.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности в Минске Алексей Никоноров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально двадцать минут назад ещё один беспилотный летательный аппарат попал в нефтебазу в Донецке, где хранится ГСМ, большое количество топлива. Подобная ситуация у нас уже была 11 сентября. Тогда БПЛА сбросил боеприпас на нефтебазу. Счастливая случайность и удачные действия МЧС позволили избежать трагедии, потому что половина района города Донецка перестала бы существовать как таковая», – сказал Никоноров.

«Сейчас произошла ровно такая же ситуация. Ударный БЛА не сработал – он застрял в ограждении. Наши сотрудники попытались его обезвредить, го не успели, и он взорвался, сдетонировал. Никто не пострадал, также никаких серьёзных последствий не произошло. Тем не менее, это ситуация, которая происходит сейчас каждый день», – заявил представитель ДНР.

Произошедшее также у себя в Facebook подтвердил бывший 1-й секретарь Горловского горкома Компартии Алексей Карпушев.

«Утром произошёл взрыв на нефтебазе в Кировском районе Донецка. На крыше одного из резервуаров обнаружены фрагменты украинского беспилотника», – написал Карпушев.