«Могу вам поручиться» – «двойник Явлинского» подтвердил неповторимую подлинность Путина

Елена Острякова.  
06.11.2023 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 185
 
Выборы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия


Основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский опроверг сплетни, распространяемые скандальным политологом Валерием Соловьем и подхваченные либеральными СМИ, о том, что президент РФ Владимир Путин «ненастоящий», и вместо него страной управляет двойник.

Собственными впечатлениями о своей недавней встрече с президентом Явлинский поделился в интервью русофобскому ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский опроверг сплетни, распространяемые скандальным политологом Валерием Соловьем и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Абсолютно нормально он выглядел. Я тут увидел, что опубликовали, что это точно не я. Два двойника встречались. Но если не валять дурака, абсолютно нормально. Такой как был раньше, такой и сейчас. Такой был, как всегда.

Я могу вам поручиться, не надо ничего выдумывать», – сказал Явлинский.

По его словам карантин перед встречей с президентом составил всего 3 дня, а не две недели, как это было во время пандемии короновируса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть