«Могу вам поручиться» – «двойник Явлинского» подтвердил неповторимую подлинность Путина

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Основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский опроверг сплетни, распространяемые скандальным политологом Валерием Соловьем и подхваченные либеральными СМИ, о том, что президент РФ Владимир Путин «ненастоящий», и вместо него страной управляет двойник.

Собственными впечатлениями о своей недавней встрече с президентом Явлинский поделился в интервью русофобскому ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно нормально он выглядел. Я тут увидел, что опубликовали, что это точно не я. Два двойника встречались. Но если не валять дурака, абсолютно нормально. Такой как был раньше, такой и сейчас. Такой был, как всегда. Я могу вам поручиться, не надо ничего выдумывать», – сказал Явлинский.

По его словам карантин перед встречей с президентом составил всего 3 дня, а не две недели, как это было во время пандемии короновируса.