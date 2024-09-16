«Могу заключить пари»: ТЦК готовят на роль козлов отпущения – полковник СБУ

Тотальная могилизация на Украине проводится по приказу высшего руководства государства, которое планирует потом во всём обвинить ТЦК.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы власть была против, то это [тотальную могилизацию] можно было бы прекратить за три секунды. ТЦК входят в структуру сухопутных войск… это жесткая вертикаль, и одного звонка командующего сухопутных войск хватило бы все это решить. А раз этого звонка нет, то, по всей видимости, военные выполняют приказ », – сказал Стариков.

«Военные считают так: «Я воевал, а почему ты не воюешь?» То есть, разделение общества. На русском говорит или на украинском – разделение общества. На западной Украине разделение на ватников.

Это очень опасный человек, который это все придумал. Это разрыв общества, который может привести к самым страшным последствиям. А самые страшные последствия будут такие. Кто-то же должен быть виноват, что Украина пойдет на переговоры при неблагоприятных условиях.

ТЦКшники будут во всё виноваты, их объявят. Я даже могу пари заключить: сейчас уклонисты виноваты, а следующие виновные будут ТЦКшники», – подытожил эксперт.