«Могу заключить пари»: ТЦК готовят на роль козлов отпущения – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
16.09.2024 20:20
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Тотальная могилизация на Украине проводится по приказу высшего руководства государства, которое планирует потом во всём обвинить ТЦК.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тотальная могилизация на Украине проводится по приказу высшего руководства государства, которое планирует потом во...

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«Если бы власть была против, то это [тотальную могилизацию] можно было бы прекратить за три секунды. ТЦК входят в структуру сухопутных войск… это жесткая вертикаль, и одного звонка командующего сухопутных войск хватило бы все это решить. А раз этого звонка нет, то, по всей видимости, военные выполняют приказ», – сказал Стариков.

«Военные считают так: «Я воевал, а почему ты не воюешь?» То есть, разделение общества. На русском говорит или на украинском – разделение общества. На западной Украине разделение на ватников.

Это очень опасный человек, который это все придумал. Это разрыв общества, который может привести к самым страшным последствиям. А самые страшные последствия будут такие. Кто-то же должен быть виноват, что Украина пойдет на переговоры при неблагоприятных условиях.

ТЦКшники будут во всё виноваты, их объявят. Я даже могу пари заключить: сейчас уклонисты виноваты, а следующие виновные будут ТЦКшники», – подытожил эксперт.

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