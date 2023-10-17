«Могущественный Запад» обломал зубы о Россию – признание беглого нацпредателя

Елена Острякова .  
17.10.2023 22:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Кризис, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Украина


«Могущественный Запад» не может пока ничего сделать с экономикой России.

Об этом беглый оппозиционер экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Дмитрий Гордон», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Могущественный Запад» не может пока ничего сделать с экономикой России. Об этом беглый оппозиционер...

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«К сожалению, те санкции, которые напринимались, в целом эффекта же нет. Вместо того, чтобы раскалывать элиты, они загнали элиты под Путина. Вместо того, чтобы найти денег и дать Украине, Запад, отказавшись от покупки российских углеводородов, переплатил за них через Индию – 260 млрд долларов», – сказал Гудков.

Он напомнил, что в прошлом году либеральная российская эмиграция убеждала Европу не отказываться от российской нефти, а наоборот, покупать ее как можно больше, чтобы сбить мировые цены. А трейдеров обложить «налогом солидарности», который можно было бы отдать Украине.

«В итоге мы видим, что сейчас та же Европа покупает нефтепереработку в Индии. Все это делается из российской нефти. Ценовой потолок не соблюдается, потому что Россия смогла создать «серый флот». А все остальные санкции не имеют значения, потому что российская экономика – это нефть. Даже не газ», – сказал Гудков.

Он также считает ошибкой Запада, что в санкционные списки внесли «весь российский «Форбс». В итоге российский бизнес не выводит капиталы из России, а ввозит из Европы обратно. По данным Гудкова, уже ввезено 50 млрд долларов только из Европы.

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