«Могут быть последствия тяжелые для всей страны»: ЛДПР повторила в Госдуме выходку коммунистов

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Депутаты от фракции ЛДПР принесли сегодня в зал Госдумы РФ плакат с надписью «Кабан это не лось», который продемонстрировали своим коллегам из КПРФ, намекая на инцидент с депутатом их фракции Валерием Рашкиным, который браконьерским способом убил в лесу под Саратовом лося, утверждая, что спутал его с кабаном.

С Рашкина снята депутатская неприкосновенность, он находится под следствием. Однако это не помешало депутату-браконьеру принять участие в акции протеста на одном из прошлых заседаний. Вместе с двумя товарищами он развернул в зале плакат против QR-кодов. Тогда депутаты из комитета по регламенту попытались забрать плакат, завязалась потасовка.

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Выступая сегодня с трибуны Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил выходку своих товарищей с плакатом тем, что они просят коммунистов «не врать».

«Мы противники такой демократии. Мы им просто показали», – сказал Жириновский.

Он назвал инцидент с Рашкиным «единственным событием, омрачающим нашу действительность».

«Я могу подарить нашему депутату Рашкину про животных книгу. Может, он прочтет и полюбит их. И никого убивать не будет. Хорошая книга. После нее руки не потянутся к ружью», – сказал Жириновский.

Казус Рашкина прокомментировал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он считает ситуацию несправедливой.

«У нас дело лося рассматривали. Там шахтеры гибнут, тут сидим, решаем. Накануне никого не собрали, чтобы решить. А ведь это вопрос полноценного диалога. Мы к нему готовы», – сказал Зюганов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин настроен разобраться с представителями ЛДПР так же строго, как с коммунистами.

«Учитывая, что мы раньше с вами давали поручение комиссии по регламенту разобраться с ситуацией с вывешиванием в зале плакатами депутатами от фракции КПРФ, сегодня аналогичное было инициировано уже фракцией ЛДПР. Давайте мы обсудим этот вопрос отдельно с руководителями фракций до конца недели. Но было бы правильно комиссии выработать предложения с тем, чтобы мы для себя определили: исполняем регламент или нет. Могут быть последствия тяжелые для всей страны. Наверное, увещевать надо заканчивать», – сказал Володин.