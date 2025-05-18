Могут ли США получить долю в «Газпроме»? Патриоты встревожены

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О том, что переговоры о возобновлении поставок российского газа в Европу идут, американское информагентство «Рейтерс» сообщало со ссылкой на пять источников.

Якобы спецпредставитель президента США Стив Уиткофф вел переговоры об этом с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Доля в «Газпроме» в купе с выкупом американскими инвесторами «Северного потока-2», украинской ГТС, а также болгарского продолжения «Турецкого потока» сулят возвращение российского газа на европейский рынок.

По данным «Рейтерс», американцы обещают уговорить ЕС не отказываться от газа как энергоносителя, но эксперт по энергетике Александр Фролов сильно сомневается, что им это удастся.

Он считает, что американские прожекты не вписываются в европейскую схему полного отказа от российского газа к 2027 году. Буквально 6 мая Еврокомиссия приняла дорожную карту на этот счет. Импорт российского газа уже сократился с 52 до 36,5 млрд. кубометров. Брюссель обещает пресекать не только прямые поставки, но и перепродажу.

«То есть это положение надо учитывать. С ним можно работать, подвергать его критике, но отталкиваться от него необходимо. Если вы просто закрываете глазки и его игнорируете, но при этом верите «источникам «Рейтерс», знакомым с информацией», подумайте, что сказали эти источники, кроме того, что ведутся переговоры. Ничего», – сказал Фролов в интервью каналу «Геоэнергетика.Инфо».

Что касается покупки американцами доли в «Газпроме», то это невозможно, напоминает эксперт, потому существуют санкционные ограничения.

Однако некоторые патриоты в России поверили, что в Кремле согласятся на сделку ради восстановления потока валюты из Европы.

«Штаты без всякого стеснения предлагают нам восстановить поставки газа в Европу, если они начнут на этом зарабатывать. Зарабатывать с поставок русского газа в Европу, который был прерван из-за войны, которую подготовили, спровоцировали и финансируют сами Штаты… Пока что нам, как строптивой колонии, просто выкручивают руки», – написал волонтер Алексей Живов в своем тгк.

«Оп-па! А процесс то идет. Все, как мы и говорили… Газ в Европу через Украину. Но уже американский», – вторит ему публицист Максим Шевченко.

К таким паническим умозаключениям могло привести патриотов недавнее заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что он не ожидает дивидендов от «Газпрома». Последний раз монополия выплачивала дивиденды в 2022 году. Тогда они составили рекордные 1,208 трлн рублей. В условиях убытков от санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты.

Однако из отчета «Газпрома» следует, что в 2024 году его прибыль составила 1,219 трлн рублей против убытка в 629 млрд рублей годом ранее, который был связан со списаниями активов на сумму более 1 трлн рублей. Выручка в 2024 году выросла на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 10,7 трлн рублей.

Правда, треть доходов составляет прибыль «Газпромнефти». Но также состояние монополии существенно поправила покупка занимающейся, в том числе, СПГ компании «Сахалинская энергия» после ухода западных акционеров из проекта «Сахалин-2».

Эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко утверждает, что при крайне низкой себестоимости добычи «голубого топлива» газовый бизнес «Газпрома» остается выгодным.

«Если в финансовую отчетность заглянуть, с долговой нагрузкой все достаточно ровно. Есть, конечно, шанс, что им вдруг перестанут давать кредиты совсем. Тогда им действительно будет очень туго. Будет проблема, хотя, опять же, справятся. А уж на выплату процентов «Газпрому» хватает денег с запасом. Показатель по параметру отношения долга к операционному денежному потоку составляет 1,8. Это очень и очень немного. У большинства российских компаний он заметно выше. «Желтой лампочкой» становится от 2,5 до 4. Но «Газпром» от этого крайне далек. Это к вопросу о том близок ли «Газпром» к банкротству. Не близок», – сказал Вакуленко.

Он оценивает, что при всех вывертах ЕС, экспорт в Европу продолжает приносить 2 млрд евро в год. При этом эксперт напомнил, что в годы максимального подъема своей торговли с Евросоюзом «Газпром» был не в состоянии обеспечить газом свой портфель заказов и был вынужден закупать газ в Туркменистане.