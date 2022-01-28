«Могут не выдержать нервы»: глава МИД РФ не исключил войны

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Новости Украины

Власти Украины не контролируют большое количество своих военнослужащих и не исключено, что у кого-то из них могут сдать нервы.

Об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также министр отметил, что Украина активно насыщает оружием войска на линии разграничения, что несет дополнительные риски.

«Я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия. Киевский режим не контролирует огромное количество военнослужащих. По данным Запада, даже около 100 тысяч на линии соприкосновения, и киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует. Значительная часть находящихся там подразделений – это бывшие добровольческие батальоны, нынешние какие-то батальоны территориальной обороны, отряды сопротивления народного. Им раздают уже ПЗРК, их призывают приносить с собой охотничьи ружья, потому что на всех не хватит ПЗРК. Это просто милитаристский психоз и то, что у кого-то дрогнут нервы, я не могу исключать», – заявил Лавров.