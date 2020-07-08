«Могут оказаться врагами». На львовском ТВ требуют от СБУ заняться детьми Донбасса

08.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Выпускники школ Крыма и республик Донбасса, которых депутаты Верховной рады освободили от сдачи ВНО при поступлении в украинские вузы, займут места галичан.

К такому выводу пришли участники эфира на львовском телеканале НТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, мать одного из местных абитуриентов Александра Галаджун призвала проверить всех выпускников из ЛДНР и Крыма Службе безопасности Украины.

«На места нашей будущей украинской гордости может сесть неизвестно кто. Позволю себе так сказать, потому что прежде того, как ставить экзамен нужно учеников с оккупированных территорий проверить Службе безопасности. Потому что мы не будем знать, кто сидит рядом вместе с моим или другим ребенком», – заявила Галаджун.

Ее поддержал телеведущий Олег Галив.

«Кроме того, что родители переживают за то, не займет ли место их ребенка после вступления в университет без ВНО абитуриентов из оккупированных территорий кто-то другой, вопрос вызывает также законодательная база того, означает ли теперь Украина аттестаты, которые выдают учреждения, которые ныне являются оккупированными и под Россией. Означает ли это то, что дети, которые приходят оттуда, абитуриенты, кто-то уже сформирован, кто-то еще формируется, они готовы будут, скажу грубо, любить Украину? На чьей стороне их родственники, на той территории, где они были?», – поинтересовался Галив.