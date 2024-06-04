«Могут поставлять сотнями» – эксперт объяснил главное предназначение F-16 в зоне сражений

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Натовские самолеты F-16 должны стать «летающей ПВО» для Украины, чтобы противостоять планирующим авиабомбам, разносящим всю полевую фортификацию.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из практических вопросов – возможная поставка F-16 на Украину. Надо понимать, что это очень старый самолет. Он ровесник, или чуть старше МиГ-29, которые на Украине и применялись. Никакого чудоэффекта от них не будет. Но, по сути, их – безлимит. В поисках наших старых МиГ-29, Су-27, Су-24 они же пропылесосили по миру всё, что можно было. Подняли весь авиахлам, чтобы поставлять ВСУ – с нами бороться. А F-16 они могут постепенно снимать с вооружения, и, вместо утилизации, отправлять на Украину если не сотнями, то десятками… беспроблемно в течение года», – отметил эксперт.

По его словам, система связи на F-16 не нуждается в переделке под натовские боеприпасы, как того требовали самолеты советского производства. К тому же, ракета AIM-120 класса «воздух-воздух», является основой ПВО всего НАТО и изготовлена в огромных количествах.

«Она изначально адаптирована и создавалась под F-16, и летающая ПВО – это одна из наиболее вероятных моделей применения этих самолетов. То есть, они хотят таким образом просто снизить эффективность ударов нашей авиации. Потому что сейчас им нечем противостоять массированным ударам: когда летят десятки, а то уже и сотни планирующих бомб – украинским войскам противопоставить нечего, блиндажи не выдерживают ударов 500-килограмовых авиабомб. Полевая фортификация, пункты временной дислокации – всё сносится. И, учитывая, что это на большую глубину фронта, им сложно хоть как-то сконцентрировать силы, и чтобы хоть как-то парировать наши удары, им необходима авиация. Потому что просто ПВО становится объектом для охоты наших «ланцетников», – подчеркнул Васильев.