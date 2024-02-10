«Могут свергнуть» – Зеленский стремительно теряет поддержку Вашингтона

Вадим Москаленко.  
10.02.2024 12:03
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Конфликт между украинским президентом и экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным является отражением политических интриг в Вашингтоне, который больше не надеется на Владимира Зеленского.

Об этом эфире радио «Комсомольская правда» заявил публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт между украинским президентом и экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным является отражением политических интриг в...

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«Зеленский и Залужный олицетворяют два противоборствующих клана в нынешней администрации США. Опять-таки, накануне выборов одни продолжают делать ставку на Зеленского, другие продолжают делать ставку на Залужного.

Одни ведут своего кандидата и пытаются выпихнуть Зеленского, другие своего кандидата защищают», – сказал Ваджра.

Однако он подчеркнул, что в Вашингтоне всё меньше людей ставит на Владимира Зеленского, который быстро теряет власть.

«Вы ж понимаете, что медийный подъём Залужного был бы невозможным. Вот, Порошенко берём как пример, который пытался сначала гавкать, а потом его задвинули. Вообще, последние полгода разрешили гавкать на Зеленского, а раньше дружными шеренгами все шли в ад.

А сейчас из Вашингтона разрешили гавкать. И Пётр Алексеевич начал гавкать – надо ж политические дивиденды зарабатывать. Ему разрешили, сказали, что сразу выводить из сессионного зала и расстреливать не будут, и есть возможность поучаствовать в дележе.

Потому что на Зеленского в Вашингтоне уже не ставят, или по крайней мере не все ставят. И есть шанс его спихнуть, если дружно напрягутся», – подытожил Ваджра.

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