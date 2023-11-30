«Могут ударить где угодно» – в Киеве по-настоящему испугались превосходства армии РФ

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Российская армия имеет тактическое и технологическое преимущество над ВСУ, и благодаря этому может ударить в любое время и в любом месте.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма вместе с украинскими войсками в 2014-м, Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо считать, что там, где уже более года не ведутся боевые действия, там и дальше будет тихо и спокойно. Потому что враг имеет много ресурсов, может увеличивать свою боевую мощь. А это значит, полностью вероятно, что боевые действия могут начаться и на других участках фронта. Ресурсные возможности нашей армии – чрезвычайно большая составляющая успеха украинского войска. От того, что мы будем иметь достаточно ресурсов, будет зависеть, решится ли враг нас атаковать на тех участках, где сейчас относительно тихо и спокойно», – сказал Селезнев.

Он отметил, что российская армия способна быстро развиваться и модернизироваться.

«Не стоит недооценивать вражеское войско. Оно довольно быстро трансформируется под современные реалии боевых действий, хорошо зеркалит лучшие практики и тактики. Они пытаются быть современными. А поскольку ресурсов у российской армии хватает, все современные тактики и вооружение враг с радостью копирует, ворует наши технологии, и пытается наладить своё производство», – присочинил Селезнев.