«Могут ударить где угодно» – в Киеве по-настоящему испугались превосходства армии РФ

Вадим Москаленко.  
30.11.2023 19:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия имеет тактическое и технологическое преимущество над ВСУ, и благодаря этому может ударить в любое время и в любом месте.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма вместе с украинскими войсками в 2014-м, Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия имеет тактическое и технологическое преимущество над ВСУ, и благодаря этому может ударить...

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«Не надо считать, что там, где уже более года не ведутся боевые действия, там и дальше будет тихо и спокойно. Потому что враг имеет много ресурсов, может увеличивать свою боевую мощь. А это значит, полностью вероятно, что боевые действия могут начаться и на других участках фронта.

Ресурсные возможности нашей армии – чрезвычайно большая составляющая успеха украинского войска. От того, что мы будем иметь достаточно ресурсов, будет зависеть, решится ли враг нас атаковать на тех участках, где сейчас относительно тихо и спокойно», – сказал Селезнев.

Он отметил, что российская армия способна быстро развиваться и модернизироваться.

«Не стоит недооценивать вражеское войско. Оно довольно быстро трансформируется под современные реалии боевых действий, хорошо зеркалит лучшие практики и тактики. Они пытаются быть современными.

А поскольку ресурсов у российской армии хватает, все современные тактики и вооружение враг с радостью копирует, ворует наши технологии, и пытается наладить своё производство», – присочинил Селезнев.

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