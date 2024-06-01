Могут в плен попасть: в ВСУ объяснили, почему не дают рации бойцам

Из-за того, что многие бойцы ВСУ сдаются в плен, находящимся на передовой даже перестали выдавать рации.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил боец ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На передовой тебе много знать не надо, потому что если тебя в плен возьмут, бойцу знать не надо, потому что если он будет много знать, его типа в плен возьмут, и он там всё расскажет. У нас рацию не дают, потому что могут в плен попасть. То есть если они рацию нашу захватывают, то, соответственно, они нас слышат, и, соответственно, уже надо менять полностью все каналы. И пацаны даже без рации некоторые сидят, понимаете?» – пожаловался всушник.