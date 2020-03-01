«Мои родственники смотрят РТР! Включите глушилки!» – украинский телеведущий

01.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает и недооценивает влияние на украинцев российского телевизионного контента.

Об этом в эфире «5 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк.

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Он считает наивным совет президента Зеленского жителям Донбасса не смотреть российское телевидение.

«Я в марте 2014 года вычеркнул для себя существование российского телевидения и почти всех российских СМИ. Это очень наивная рекомендация, потому что если бы всё было так просто, то не стали бы предателями все военнослужащие в Крыму, которые присягнули России, и все СБУшники перешли. Он просто этого недооценивает, он этого не понимает.

Я считаю, что было правильно сделано, когда закрыли весь российский контент, и считаю, что неправильно сейчас на линии разграничения кодирование сигналов, которое произвело до того, что… Реально я разговаривал с родственниками из Херсонской области и немного прозрел. У них была спутниковая антенна, и вместо наших каналов они теперь смотрят РТР. У меня немного волосы дыбом стали», – рассказал Кондратюк.

«Я знаю, что сейчас министерство культуры хочет законодательно запретить распространение недостоверной, фейковой информации. Мне непросто представить, как это может быть, но я абсолютно точно понимаю: начните с элементарного, включите те же самые глушилки, сделайте так, чтобы украинцы как можно меньше смотрели любой российский контент. Новостной особенно, но и художественный в том числе. Потому что Россия принесла в нашу страну агрессию и убийства, слёзы, кровь, и какие вам ещё нужны доказательства?» – добавил украинский шоумен.