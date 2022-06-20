«Мой личный враг» – Сердючка не может жить, не оскорбляя Соловьёва

Новости Украины

Выступающий в образе персонажа Верки Сердючки украинский артист Андрей Данилко считает российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва своим личным врагом.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «ICTV», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только, наверное, ленивый не рассказал в своих новостях, какая я тварь и нацист. Особенно Соловьев. Ох! Он просто не мог. Я его называю сейчас везде «кастрюля». Я любым способом стараюсь его оскорбить самыми последними словами, я прям удовольствие получаю. Вот я абсолютно всех, даже Скабееву эту могу понять, ну исполняет за деньги, проститутка, ладно, не хочу даже об этом. А вот ему, потому что он умный чувак, я его знаю – очень давно. Понимая все, когда у него забрали эти виллы, я вот прямо радовался, не мог себя сдержать. Вот так. Это личный мой враг, этот Соловьев», – подпрыгивал Данилко.

«Артист» рассказал, как ему звонили с различный российских телеканалов и предлагали большие деньги.

«Начались мне звоночки, вот все за мной соскучились: «Алло, здравствуйте, это Первый канал. Андрей, здравствуйте, боже, куда вы пропали?» Я говорю: «Вы с ума сошли вообще там? Я же у вас запрещен на вашем канале». И предлагали какие-то дурацкие передачи, вот мы хотим какой-то детектор чего-то. Я в таких передачах не участвую. И называли сумасшедшие деньги, я вам клянусь. За программу 3млн рублей. И давили вот прямо звонками, выбирайте любую страну мы поедем, снимем с вами большое интервью. НТВ просто, я думаю, мне мама столько не звонила за всю жизнь, сколько они мне звонили. И письма, и Андрей, и то, и се. Это была такая бестактная форма общения сначала, это им присуще. Та идите вы к черту, со своим НТВ вместе», – рассказывал Данилко.

При этом в ходе беседы он признался, что во время майдана в 2014 от нервов у него развилась алкогольная зависимость.

«Для меня этот майдан был очень болезненным. Особенно, когда начали гибнуть люди, а это у меня под окном, и вот тогда я начал очень много выпивать. Вот это у меня был такой момент. У меня нет зависимости от алкоголя, как многим хочется думать. Я, конечно, в плане выпивки боец, но сейчас я вообще не пью, по здоровью. А тогда это раза три в неделю бывало, да», – вспоминала Верка.