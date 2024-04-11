МОК держит Исинбаеву в строгом ошейнике

Олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом, россиянку Елену Исимбаеву до сих пор не исключили из комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) только потому, что она не поддержала СВО на Украине.

Об этом глава МОК Томас Бах заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими ему от имени главы Африканского союза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, в исполнительном комитете нет ни одного российского представителя. Но если вы упомянули имя Исинбаевой, то она живет за пределами страны уже почти два года. Во всяком случае для членов МОК действуют те же правила, что и для спортсменов. Как мы объяснили, если кто-то поддерживает войну, то его сразу исключают», – сказал Бах.

Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в 2016 году, пообещав в том числе бороться за права российских спортсменов, которые тогда сильно ущемлялись на фоне допингового скандала. Однако в 2022 году после начала СВО бывшая спортсменка эмигрировала из России, прекратив свою работу в национальном Олимпийской комитете, куда Елена входит благодаря своей должности в МОК. Отозвать Исинбаеву из МОК в данный момент невозможно.

Члены этой организации по традиции не являются представителями конкретных стран, а наоборот — представляют комитет на своей родине. Полномочия Исинбаевой закончатся в августе 2024-го. В России ее осудили как предателя. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев призвал олимпийскую чемпионку, уехавшую в Испанию, добровольно покинуть ряды МОК. Когда спортсменка не отреагировала на призыв, власти Дагестана вернули стадиону в Махачкале прежнее название «Труд», убрав имя Елены Исинбаевой