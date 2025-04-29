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Международный олимпийский комитет (МОК) готов разрешить России участие в Олимпийских играх.

Об этом исполнительный директор Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, Пол Массаро с сожалением рассказывал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени заместителя главы офиса президента Украины Константина Елисеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Международная спортивная мафия – это отстой. Они просто ждут дня, чтобы вернуть Россию. И они все коррумпированные», – негодовал Массаро.

Он посетовал на то, что президента Международной боксерской ассоциации Умара Кремлева «очень трудно санкционировать».

«Кажется, ему нравится его дело, но он не понимает, что это своего рода геополитический инструмент. Я буду следить, но, к сожалению, я не чувствую, что сейчас есть перспективы. Я видел перспективы при прошлой администрации. Мы проделали там много хорошей работы», – сокрушался Массаро.

Он признался, что считает «закон Родченкова», который дал старт глобальной международной операции против российского спорта, самым ярким моментом своей карьеры.