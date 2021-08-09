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09.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Украина
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«Молчание неягнят». Осенью Зеленского ждет заговор олигархов

Новости УкраиныПрезидента Украины Владимира Зеленского поджидает заговор олигархов, аналогичный тому, что был во времена Евромайдана...

Президента Украины Владимира Зеленского поджидает заговор олигархов, аналогичный тому, что был во времена Евромайдана и привел к бегству тогдашнего главы государства Виктора Януковича.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, украинские олигархи недовольны президентом, но пока не показывают это публично.

«Такое молчание неягнят. Олигархи – кто угодно, люди, вышедшие из 90-х, – кто угодно, но не ягнята. Их молчание – такое же молчание было в 13-м году. То есть они не инвестировали в тренды критики Януковича на тот момент, не давали ни малейшего повода, но это все выразилось в действиях и в материальной поддержке», – сказал политолог.

«Нечто схожее может случиться и этой осенью. Поэтому на месте команды президента я бы не расслаблялся, глядя на вполне оптимистические для него цифры. То есть формально все выглядит более-менее хорошо, контролируемо», – заявил Золотарев.



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