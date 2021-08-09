«Молчание неягнят». Осенью Зеленского ждет заговор олигархов

09.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президента Украины Владимира Зеленского поджидает заговор олигархов, аналогичный тому, что был во времена Евромайдана и привел к бегству тогдашнего главы государства Виктора Януковича.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, украинские олигархи недовольны президентом, но пока не показывают это публично.

«Такое молчание неягнят. Олигархи – кто угодно, люди, вышедшие из 90-х, – кто угодно, но не ягнята. Их молчание – такое же молчание было в 13-м году. То есть они не инвестировали в тренды критики Януковича на тот момент, не давали ни малейшего повода, но это все выразилось в действиях и в материальной поддержке», – сказал политолог.

«Нечто схожее может случиться и этой осенью. Поэтому на месте команды президента я бы не расслаблялся, глядя на вполне оптимистические для него цифры. То есть формально все выглядит более-менее хорошо, контролируемо», – заявил Золотарев.