Молчать и ждать, когда Минский процесс развалится – депутат партии Вакарчука

11.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Самым опасным пунктом минских договоренностей является проведение местных выборов на территории ЛДНР. Украина все равно не будет выполнять Минские соглашения, поэтому не надо давать никаких авансов, даже с целью обмана врагов.

Об этом в эфире «Громадского радио» заявил глава парламентской фракции «Голос», бывший пропагандист киевского еженедельника «Зеркало недели» Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каких моментов на переговорах Украине стоит опасаться? Потому что и президент, и его команда говорили, по крайней мере, о желании провести местные выборы на оккупированных территориях уже в октябре. Чего стоит опасаться больше всего со стороны России?» – спросила радиоведущая.

«Больше всего стоит опасаться Украине – говорить лишние слова, – заявил Рахманин. – Не надо обещать выборы, которые ты не сможешь провести, это капкан, в который мы сами себя догоняем».

«Житель Офиса или премьер говорит о самой возможности провести там выборы, это обозначает определённые обязательства, не твёрдые, но обязательства.

И когда потом – не только Россия, но и наши западные партнёры говорят «а почему вы их там не проводите, вы же сами допускали такую возможность», будет очень тяжело объяснять, почему мы их там не проводим. Не надо делать лишних слов и лишних обещаний», – добавил депутат.

«Чего нужно бояться со стороны России? Россию вообще надо побаиваться, потому что она – враг. Мы вынуждены вести с ней переговоры ещё и потому, что обговаривается вопрос не только проведения эфемерных выборов неизвестно когда. Пока ещё невозможно решить эти вопросы, огибая минский процесс.

Условно говоря, если минский процесс завалится, а теоретически такая возможность была бы логичной, потому что он еще дышит, то однозначно можно бы было найти другой формат развязки техвопросов», – заключил Рахманин.