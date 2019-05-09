Молдаван не пустили на Украину за Георгиевские ленты

09.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские пограничники не пропустили в страну двух граждан Молдавии из-за того, что у них были Георгиевские ленты.

Об этом сообщает телеграмм-канала украинской правозащитной группы «Успешная варта», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдаване ехали за рулем своих автомобилей, при осмотре которых пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили запрещенную символику. Помимо того, что жителей Молдовы не пустили в Украину, им также запретили пересекать границу Украины сроком на 3 года.

В Национальную полицию пограничниками направлены уведомления об обнаружении признаков правонарушения», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в аэропорту «Борисполь» под Киевом за отказ снимать Георгиевские ленты украинские силовики так же не пропустили граждан России.