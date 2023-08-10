Молдаван принесут в жертву солнцу и ветру: режим Санду отказывается от электроэнергии Приднестровья

Алексей Логофет .  
10.08.2023 16:08
  (Мск) , Кишинев
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геноцид, Дзен, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Россия, Румыния, Скандал, Экономика коллапса, Энергетика


Возобновляемые источники энергии смогут заменить электроэнергию, вырабатываемую из российского газа, на Кучурганской ГРЭС в Приднестровье.

На это рассчитывают в министерстве энергетики Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возобновляемые источники энергии смогут заменить электроэнергию, вырабатываемую из российского газа, на Кучурганской ГРЭС в...

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Руководство Молдовы запланировало тендеры на 105 мегаватт ветровых и 60 мегаватт солнечных мощностей.

«Фактически эти аукционы являются методом субсидирования – гарантией того, что производители будут продавать свою энергию в этих пределах в течение следующих 15 лет», – передаёт телеканал Moldova 1.

«Чем больше будет источников энергии, тем легче будет интегрироваться в румынский рынок», – заявила государственный секретарь Министерства энергетики Республики Молдова Каролина Новак.

«Более того, в конце следующего года мы сможем связать рынки электроэнергии Республики Молдова и Румынии и получать больше электроэнергии», – оценивает Каролина Новак.

В настоящее время Кучурганская ГРЭС обеспечивает 98% от необходимого объёма потребляемой энергии на всей территории Молдовы, подконтрольной Кишинёву.

Согласно мнению авторитетных учёных, солнечная и ветровая энергии, зависящие от капризов погоды, не являются альтернативой энергии, получаемой от электростанций. Затраты на передачу энергии, получаемой из возобновляемых источников, в несколько раз выше, чем от энергии, вырабатываемой конвенциональным способом, что не сможет позволить себе такая бедная страна, как Молдова.

При этом в Европе известно такое явление, как «тёмная депрессия» – период с низким уровнем солнечной и ветровой энергии, и высоким спросом на неё из-за низких температур. Ну что же, евроинтеграция, как национальная идея молдавского политического класса, требует жертв.

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