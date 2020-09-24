24.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Оппозиция, Политика, Россия
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Молдаванам объяснили, зачем России нужны либералы и «Эхо Москвы»


Российская общественно-политическая система не зачищает либеральное меньшинство, потому что усвоило негативный опыт СССР, где любая оппозиция была уничтожена.

Об этом российский политолог и телеведущий Дмитрий Куликов заявил на встрече с молдавскими экспертами и журналистами в ходе телемоста, организованного Международным медиа клубом «Формат А3», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Советский проект абсолютно уничтожит и изгнал меньшинство, и это была одна из ключевых причин, почему он рухнул. Он оказался иммунно не обеспечен как социальный организм. Советский человек был иммунодефицитен в идеологическом, мыслительном и политическом смысле этого слова. И мы ошибку эту повторять не собираемся. Меньшинство должно помогать вырабатывать нам идеологический и политический иммунитет. До той поры, пока они не нарушают закона», – сказал Куликов.

Он полагает, что в результате такой политики в России впервые в ее истории  создано большинство, которое сделало осознанный патриотический цивилизационный выбор.

«Я не смог бы работать эффективно на радио Вести.фм, если бы моя аудитория не включала бы время от времени «Эхо Москвы» и не говорила: какую же ерунду они там несут. Вот это подлинная демократия, которой нет нигде.


Точное установление наличия большинства и его воли. И власть должна действовать в соответствии с волей большинства, но при этом меньшинства не должны уничтожаться, у них должна быть возможность существовать. Вот здесь есть точная граница, если ты меньшинство, то ты подчиняешься решению большинства,  если ты не подчиняешься, то ты уже не меньшинство, а преступный элемент», – сказал Куликов.

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