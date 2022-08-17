Молдаване должны угадывать, как принимать лекарства

17.08.2022  13:39 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Дискриминация, Медицина, Молдова, Общество, Политика


Инструкции к медикаментам на русском языке не появятся в Молдове, зато исчезнут инструкции на румынском.

Об этом в интервью местного телеканала города Бельцы заявила президент Молдовы Майя Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инструкции к медикаментам на русском языке не появятся в Молдове, зато исчезнут инструкции на...

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«Когда мы говорим про инструкции. Я согласна, но из-за этого кризиса, из-за повышения цен мы не то что это не сделали, а правительство приняло временное решение не переводить даже на румынский язык по некоторым продуктам. Потому что это означает повышение цены. У нас и так очень высокие цены», – сказала Санду.

По ее словам такая же проблема с сайтами госучреждений и решениями судов – нет денег на переводы.

Отметим, что значительное число молдаван знает, что дешевые лекарства с инструкцией на руссом можно купить в Приднестровье и ездит туда со своими рецептами. Дело в том, что в отличие от Молдовы, перешедшей на европейские стандарты, непризнанная республика завозит препараты из России и Белоруссии.

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